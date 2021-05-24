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Загоревшийся электросамокат чуть не стал причиной пожара в квартире на западе Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Загоревшийся электросамокат чуть не стал причиной пожара в квартире на западе Москвы

Марина Найденкова

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Мичуринский проспект, 25к2 Карта всех событий

В жилом доме на западе столицы загорелся электросамокат. Об этом в понедельник, 24 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Возгорание двухколесного транспортного средства произошло в квартире, расположенной на Мичуринском проспекте, дом 25, корпус 2. Сообщение о случившемся поступило в экстренную службу 24 мая в 11:25.

— По прибытии сил было установлено, что возгорание мебели и электросамоката происходило на площади два квадратных метра, — рассказал собеседник «ВМ».

Уточняется, что возгорание было ликвидировано в 11:47. В результате происшествия пострадал один человек, ему была вызвана бригада скорой помощи.

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