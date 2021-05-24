Птицефабрика загорелась в подмосковном Щелкове

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, городской округ Лосино-Петровский, деревня Осеево, Центральная улица, 29 Карта всех событий

В здании птицефабрики в подмосковном Щелкове произошел пожар. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», огнем охвачены два цеха фабрики, расположенной в деревне Осеево, улица Центральная, дом 29. На данный момент площадь возгорания внутри каждого из цехов оценивает в 50 и 10 квадратных метров соответственно.

Кроме того, на территории предприятия горят полеты, расположенные на улице. Площадь горения составляет 600 квадратных метров.

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