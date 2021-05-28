Детей эвакуировали из горящей квартиры на юге Москвы
Россия, Москва, Братеевская улица Карта всех событий
Пламя вспыхнуло в одной из квартир, которая расположена на 11-м этаже одного из жилых домов на Братеевской улице в Москве. Из горящей квартиры эвакуировали детей.
В настоящее время проводится эвакуация остальных жильцов из здания, передает РЕН ТВ.
Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Никто не пострадал.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее сообщалось, что пожар в двух домах на северо-западе Москвы потушили.
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