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Движение частично перекрыли из-за пожара в центре Москвы
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Движение частично перекрыли из-за пожара в центре Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Старый Толмачёвский переулок, 10 Карта всех событий

Движение частично перекрыли на одной из улиц в центре столицы из-за пожара. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Речь идет о пожаре в здании, расположенном в Старом Толмачевском переулке. Здесь загорелся мусор в комнате на втором этаже. Огонь охватил 10 квадратных метров площади. Пожарные ликвидировали открытое горение и локализовали возгорание.

— На месте работают оперативные службы города, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее три машины столкнулись на Загородном шоссе Москвы.

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