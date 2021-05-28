Три машины столкнулись на Загородном шоссе в Москве

Фото: Telegram.com/ Дептранс. Оперативно

Россия, Москва, Загородное шоссе, 3к3 Карта всех событий

Три автомобиля столкнулись на юго-западе столицы. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что инцидент произошел на Загородном шоссе. Столкнулись машины неподалеку от дома 3, корпус 3. На месте работают оперативные службы.

— Движение в сторону области осуществляется по встречной полосе. На месте работают оперативные службы, — отметили в ведомстве.

Ранее автомобиль насмерть сбил человека на электросамокате в Химках.

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