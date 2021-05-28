Девять человек погибли по вине пьяных водителей в Москве с января

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С января по апрель в столице количество погибших по вине пьяных водителей снизилось в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

По данным ведомства, в нынешнем году в ДТП, которые спровоцировали нетрезвые автолюбители, погибли девять человек.

Причем большинство таких аварий — 16 процентов — произошло в Юго-Западном административном округе города. Наименьшие последствия от пьяного вождения в Северо-Западном административном округе. Здесь произошло два ДТП.

Ранее депутат предложил отбирать машины за пьяное вождение.

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