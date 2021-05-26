Депутат предложил отбирать машины за пьяное вождение

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Изъятие автомобилей у лиц, попавшихся на пьяном вождении, могло бы стать эффективной мерой борьбы с нарушителями. Такое мнение во вторник, 25 мая, высказал член комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Депутат заявил, что действующие санкции для пьяных водителей неэффективны, поскольку 30 процентов из них платят административный штраф «за первую пьянку за рулем», а 70 процентов — нет и «отделываются легким испугом: лишили прав, походил — ездит дальше».

Лысаков напомнил о законопроекте по борьбе с пьянством за рулем, принятый еще Госдумой первого созыва, согласно которому предлагается изымать автомобили у водителей в состоянии алкогольного опьянения, возвращая только после уплаты залога.

— То есть для того, чтобы машину получить обратно, платишь штраф 30 тысяч рублей, — уточнил парламентарий.

При этом если суд признает водителя невиновным в нарушении правил дорожного движения, деньги вернут ему с депозита. В случае признания вины средства «автоматом зачисляют в региональный бюджет».

— Если они будут знать, что они лишатся машины — не выкупят ее, грубо говоря, то никогда пьяный водитель за руль не сядет, — цитирует Лысакова агентство «Прайм».

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на ужесточение наказания за неоднократное вождение в нетрезвом виде.

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