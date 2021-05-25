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Госдума призвала ужесточить наказание за повторное вождение в нетрезвом виде
Фото: duma.gov.ru / Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации

Госдума призвала ужесточить наказание за повторное вождение в нетрезвом виде

Илья Ашуров

Внутренняя политика

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, направленный на ужесточение наказания за неоднократное вождение в нетрезвом виде. Соответствующий законопроект нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении на пленарном заседании во вторник, 25 мая.

Авторы нового закона предложили ужесточить наказание для пьяных водителей, которые ранее были судимы за вождение в нетрезвом виде. Законопроект предполагает дополнение статьи 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию») частью, согласно которой подобные правонарушители будут наказываться ограничением или лишением работы на срок до трех лет.

Также предложено взымать за неоднократное вождение в нетрезвом виде штраф от 300 до 500 тысяч рублей, а также лишать нарушителя права занимать определенные должности на срок до шести лет, говорится в сообщении на официальном сайте Госдумы.

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