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Новые правила выдачи лицензии на оружие рассмотрят депутаты Госдумы
Фото: Пресс-служба Госдумы

Новые правила выдачи лицензии на оружие рассмотрят депутаты Госдумы

Елена Фролова

Внутренняя политика

Законопроект о новых правилах выдачи лицензии на оружие рассмотрят депутаты Государственной думы России в первом чтении. Одним из основных нововведений, описанных в законотворчестве, является то, что медицинскую комиссию для получения данного документа нужно будет проходить только в муниципальном или государственном учреждении.

Помимо этого, тем, кто претендует на владение личным оружием, нужно будет обязательно проходить осмотр у нарколога и психиатра. Делать это придется по месту пребывания. Кроме того, проект закона расширяет список медицинских противопоказаний к владению оружием. Он будет установлен российским правительством. В свою очередь заключение врачей будут размещать в единой государственной информационной системе здравоохранения.

— Для примера возьмем такой случай. Если владелец оружия попадет в дорожно-транспортное происшествие, а медицинская экспертиза покажет, что в его крови есть следы наркотиков, то эта информация автоматически будет попадать в общую систему и направляться в Росгвардию электронным способом, — объяснил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Он добавил, что после этого действие разрешения на оружие и лицензии для данного лица будет приостановлено, а само оружие будет изыматься, отмечает «ОТР». В свою очередь владельца направят на внеплановое переосвидетельствование.

Уточняется, что на данный момент лицензия есть у 3,5 миллиона жителей России. В гражданском обороте находятся свыше 6,5 миллиона травматического и огнестрельного оружия.

Читайте также: Правительство РФ поддержало законопроект об усилении госконтроля за оборотом оружия

Госдумаоружиелицензия
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