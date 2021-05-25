Правительство РФ поддержало законопроект об усилении госконтроля за оборотом оружия

Фото: Правительство РФ

Правительство России поддержало законопроект об усилении государственного контроля за оборотом оружия и ужесточении прохождения медицинского освидетельствования для оформления разрешения на владение им при условии, что он будет доработан.

В кабмине рассмотрели законопроект, который предлагает внести в федеральные законы поправки, предусматривающие усиление госконтроля за оборотом оружия, а также определение порядка взаимодействия между медорганизациями и подразделениями Росгвардии.

В правительстве также посчитали, что для реализации некоторых положений потребуется принять подзаконные правовые акты, что на некоторое время отсрочит вступление в силу инициативы, сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, который предлагает ужесточить контроль за выдачей медицинского заключения для оформления разрешения на оружие.

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