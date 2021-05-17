Песков рассказал о работе по законопроекту об обороте оружия

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по законопроекту об обороте оружия предстоит серьезная работа, которая призвана обеспечить должную безопасность, но не должна нарушить интересы граждан.

— Потребуется, безусловно, такая серьезная и скрупулезная работа, чтобы были учтены все озабоченности, чтобы в то же время не вредить интересам граждан, охотникам и так далее, — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что на первом месте при работе над законопроектом будут стоять соображения безопасности. При этом Дмитрий Песков уточнил, что работа ведется также и в вопросе срочной проработки нового положения о новых видах оружия в обороте, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, который предлагает ужесточить контроль за выдачей медицинского заключения для оформления разрешения на оружие.

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