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Мишустин рассказал об утверждении проекта об антитеррористической защите школ
Фото: Пресс-служба Госдумы

Мишустин рассказал об утверждении проекта об антитеррористической защите школ

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в стране был утвержден проект об антитеррористической защите учебных заведений.

Он отметил, что были утверждены новые требования к антитеррористической защищенности детских лагерей и баз отдыха. Также правительство разработает требования по обеспечению безопасности во всех российских школах, сообщает РИА Новости.

По словам главы российского правительства, нужно быть готовыми оказать поддержку людям, которые пострадали во время стрельбы в казанской школе.

Кроме того, Михаил Мишустин заявил о необходимости принять меры, чтобы ситуации со стрельбой в школах не повторялись.

— Погибли дети, и взрослые многие пострадали. Сейчас важно обеспечить их необходимым лечением и нужно принимать меры, чтобы не допустить таких случаев в дальнейшем, — сказал глава кабмина на совещании с вице-премьерами.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину и заявил, что не имеет тяжелых заболеваний.

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школаМихаил МишустинКазань
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