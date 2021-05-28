Автомобиль насмерть сбил человека на электросамокате в Химках

Фото: moscow-live

Россия, Московская область, Химки, улица Некрасова Карта всех событий

В Химках внедорожник, сдавая назад, насмерть сбил человека на электросамокате. Соответствующую информацию корреспонденту «Вечерней Москвы» подтвердили в пресс-службе МВД России по Московской области в пятницу, 28 мая.

Инцидент произошел на улице Некрасова.

— Машина выехала на проезжую часть в тот момент, когда пострадавший проезжал по тротуару, — отметили в МВД.

Видео: Telegram / LIFE SHOT

Движение транспорта на указанном участке возобновлено.

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