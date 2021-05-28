Вынесен приговор ревнивцу, пытавшемуся заживо спалить возлюбленную в Москве

Фото: Pixabay

Россия, Москва, Ферганская улица Карта всех событий

Кузьминский районный суд признал Билола Бадалова виновным в покушении на убийство и приговорил его к семи годам колонии строго режима. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Напомним, 26 мая 2020 года мужчина поджидал свою возлюбленную в подсобном помещении многоэтажного дома на улице Ферганской в Москве. Там он плеснул в лицо 30-летней женщине бензин и поджег, после чего скрылся. Пострадавшей удалось самостоятельно потушить огонь и обратиться за медицинской помощью.

Женщина с ожогами 1, 2 и 3 степеней 42 процентов различных частей тела долгое время находилась в реанимационном отделении.

Фото:пресс-служба Кузьминского районного суда

В ходе дела злоумышленник объяснил, что решился на жестокое преступление на почве ревности.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в убийстве трех человек предстанет перед судом в Одинцове.

Читайте также: Пятерых уроженцев Таджикистана осудили за подготовку теракта в Москве