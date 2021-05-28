Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Вынесен приговор ревнивцу, пытавшемуся заживо спалить возлюбленную в Москве
Фото: Pixabay

Вынесен приговор ревнивцу, пытавшемуся заживо спалить возлюбленную в Москве

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Ферганская улица Карта всех событий

Кузьминский районный суд признал Билола Бадалова виновным в покушении на убийство и приговорил его к семи годам колонии строго режима. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Напомним, 26 мая 2020 года мужчина поджидал свою возлюбленную в подсобном помещении многоэтажного дома на улице Ферганской в Москве. Там он плеснул в лицо 30-летней женщине бензин и поджег, после чего скрылся. Пострадавшей удалось самостоятельно потушить огонь и обратиться за медицинской помощью.

Женщина с ожогами 1, 2 и 3 степеней 42 процентов различных частей тела долгое время находилась в реанимационном отделении.

Вынесен приговор ревнивцу, пытавшемуся заживо спалить возлюбленную в МосквеФото:пресс-служба Кузьминского районного суда

В ходе дела злоумышленник объяснил, что решился на жестокое преступление на почве ревности.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в убийстве трех человек предстанет перед судом в Одинцове.

Читайте также: Пятерых уроженцев Таджикистана осудили за подготовку теракта в Москве

покушение на убийствопреступлениеприговор
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сказка об очень злой фее и волшебных цветах

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Всем плохим, что есть во мне, я обязан книгам

Все мнения
О проекте