Движение по улице Логвиненко ограничат с 1 июня

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Зеленоград, улица Логвиненко Карта всех событий

Движение транспорта по улице Логвиненко в Зеленограде будет ограничено с 1 июня по 30 июля в связи с проведением инженерных работ.

На это время в районе корпуса 1456 будет частично перекрыта одна полоса с частичной ликвидацией парковочных мест.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Водителей просят быть внимательными и планировать маршрут заранее, уточняет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что несколько улиц Москвы перекроют из-за дорожных и инженерных работ.

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