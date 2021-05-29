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Движение по улице Логвиненко ограничат с 1 июня
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Движение по улице Логвиненко ограничат с 1 июня

Анастасия Колоскова

Транспорт
Россия, Москва, Зеленоград, улица Логвиненко Карта всех событий

Движение транспорта по улице Логвиненко в Зеленограде будет ограничено с 1 июня по 30 июля в связи с проведением инженерных работ.

На это время в районе корпуса 1456 будет частично перекрыта одна полоса с частичной ликвидацией парковочных мест.

Движение по улице Логвиненко ограничат с 1 июняФото: Официальный сайт мэра Москвы

Водителей просят быть внимательными и планировать маршрут заранее, уточняет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что несколько улиц Москвы перекроют из-за дорожных и инженерных работ.

Читайте также: Движение перекроют на Крылатской улице из-за проведения Кубка по триатлону

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