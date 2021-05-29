Движение по улице Логвиненко ограничат с 1 июня
Россия, Москва, Зеленоград, улица Логвиненко Карта всех событий
Движение транспорта по улице Логвиненко в Зеленограде будет ограничено с 1 июня по 30 июля в связи с проведением инженерных работ.
На это время в районе корпуса 1456 будет частично перекрыта одна полоса с частичной ликвидацией парковочных мест.
Водителей просят быть внимательными и планировать маршрут заранее, уточняет официальный сайт мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что несколько улиц Москвы перекроют из-за дорожных и инженерных работ.
Читайте также: Движение перекроют на Крылатской улице из-за проведения Кубка по триатлону