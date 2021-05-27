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Движение перекроют на Крылатской улице из-за проведения Кубка по триатлону
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Движение перекроют на Крылатской улице из-за проведения Кубка по триатлону

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Крылатская улица, 17с7 Карта всех событий

Движение автомобилей будет перекрыто на западе Москвы 29 мая в связи с проведением Кубка по триатлону «Московский гром».

Ограничение движения на Крылатской улице будет действовать от пересечения с улицей Нижние Мневники до дома 17, строение 7, по Крылатской улице.

Период ограничения будет действовать с 8:00 до 10:00.

Движение перекроют на Крылатской улице из-за проведения Кубка по триатлонуФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Спортивные мероприятия также запланированы на 27 июня и 14 августа, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Напомним, движение транспорта на участке улицы Врубеля в районе Сокол ограничено по 30 июля. Данные меры необходимы для проведения инженерных работ.

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