Несколько улиц Москвы перекроют из-за дорожных и инженерных работ

Кирпич / Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, улица Удальцова Карта всех событий

Несколько улиц столицы перекроют в ближайшие дни из-за дорожных и инженерных работ. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что с 29 мая по 28 августа транспорт не сможет проехать по улице Удальцова. Речь идет об участке от Мичуринского проспекта до улицы Раменки. Ограничения введут из-за строительства третьего пересадочного контура на станции метро «Мичуринский проспект».

Кроме того, с 29 по 31 мая перекроют часть проспекта Вернадского: от дома № 127 до Тропарёвской улицы. Причиной послужат ремонтные работы на проспекте.

С 1 по 11 июня из-за ремонта эстакады Кубинка — Боженко запланировано перекрытие съезда с Северо-Западной хорды на улице Горбунова, а также съезда отсюда на Северо-Западную хорду. На первом отрезке проезд закроют полностью, а на втором — только две полосы.

В период с 5 июня по 28 августа будет проходить реконструкция дублера Алтуфьевского шоссе. Из-за этого ограничат движение на отрезках Нововладыкинского проезда до Сигнального проезда.

Ранее сообщалось, что движение в районе проезда Перова Поля ограничат из-за инженерных работ.

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