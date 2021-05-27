Движение в районе проезда Перова Поля ограничат из-за инженерных работ

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Поэтапные ограничения движения анонсировали в районе проезда Перова Поля из-за инженерных работ от дома № 8 к Зеленому проспекту. Их будут проводить с 30 мая по 31 августа. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает Департамент транспорта Москвы.

По данным ведомства, транспорт не сможет проехать с 31 августа по 15 сентября на пересечении 3-го проезда Перова Поля и Зеленого проспекта. Кроме того, с 15 по 30 сентября будет закрыт проезд в районе пересечения Зеленого проспекта с улицей Лазо.

Уточняется, что на этом участке будет работать одна полоса, а парковку временно уберут. С учетом временных ограничений столичных водителей призвали планировать свой маршрут заранее.

Ранее сообщалось, что движение перекроют на Крылатской улице из-за проведения Кубка по триатлону.

Читайте также: Движение на Красносолнечной улице временно ограничат из-за инженерных работ