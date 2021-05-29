Человека зажало в автомобиле в результате ДТП на востоке Москвы

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Россия, Москва, улица Николая Старостина Карта всех событий

Авария с участием четырех автомобилей произошла в столичном районе Новокосино. Об этом в субботу, 29 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

ДТП произошло на пересечении улиц Николая Старостина и Новокосинской. В результате происшествия пострадал один человек. По словам собеседника «ВМ», пострадавший оказался зажат в автомобиле.

Ранее сообщалось, что два человека получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Зеленограде.

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