Два человека пострадали при аварии в Зеленограде

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Россия, Москва, Зеленоград, улица Николая Злобина Карта всех событий

Два человека получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Зеленограде. Об этом в субботу, 29 мая, рассказали в столичном департаменте транспорта.

Авария произошла на пересечении проспекта Генерала Алексеева и улицы Николая Злобина. Столкнулись автомобиль такси и мотоцикл.

Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

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