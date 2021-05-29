Дело возбудили в отношении таксиста, зарезавшего пассажира в Москве

Фото: СК РФ

В столице возбудили уголовное дело в отношении таксиста, который нанес смертельное ножевое ранение пассажиру. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве в субботу, 29 мая.

По ее данным, в субботу в автомобиле такси между водителем и пассажиром произошел конфликт, переросший в драку на проезжей части. В какой-то момент водитель нанес ножевое ранение пассажиру, после которого тот скончался.

На месте случившегося работают следователи и криминалисты. Подозреваемый — 61-летний мужчина — задержан, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что мужчина во время дорожного конфликта зарезал водителя на столичной автозаправке.

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