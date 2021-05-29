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Адвокат разъяснил, что грозит полицейскому за выстрел в голову нарушителю
Фото: Пресс-служба Госдумы

Адвокат разъяснил, что грозит полицейскому за выстрел в голову нарушителю

Елена Фролова

Происшествия

От трех до десяти лет тюремного заключения могут грозить полицейскому из Новосибирска, который выстрелил в голову мужчине при задержании. Если пострадавший скончается, то статья будет переквалифицирована на более тяжкую – убийство по неосторожности.

На кадрах видеозаписи с места происшествия можно заметить, что нарушитель отбегает от представителя правопорядка. А полицейский достает табельное оружие и приводит его в состояние готовности, хотя видимых причин для этого не было. Такого мнения придерживается адвокат Сергей Горшков.

По словам эксперта, когда оперуполномоченный собирался надеть мужчине наручники, он не убрал пистолет в кобуру, оставив его в руке. Именно в этот момент прозвучал выстрел.

— Вероятно, его действий будут квалифицированы как превышение полномочий с применением оружия и причинение тяжкого вреда здоровью, — пояснил Сергей Горшков.

Степень тяжести будет установлена экспертизой после лечения пострадавшего, либо после его смерти, если он не выживет. Как пояснил адвокат, полицейские могут использовать и применять оружие, однако этот случай говорит о том, что у законных оснований для этого не было, отмечает телеканал 360.

Что произошло

Инспектор Дорожно-патрульной службы (ДПС) случайно ранил в голову 19-летнего нарушителя правил дорожного движения. Несчастный случай произошел в Новосибирской области. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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