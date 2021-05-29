Мужчина во время ссоры зарезал водителя на автозаправке в Москве

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Россия, Москва, Проектируемый проезд № 598 Карта всех событий

На востоке Москвы на автозаправке мужчина убил ножом водителя во время конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в субботу, 29 мая.

Нападение с ножом произошло около 15:30 29 мая в Проектируемом проезде № 598. Между двумя водителями произошел конфликт.

— Один из них нанес ножевое ранение своему оппоненту, пострадавший погиб, — говорится в сообщении.

Источник заявил, что нападавшего задержали.

В пресс-службе ГУ МВД по столице подтвердили задержание участника конфликта, не раскрыв подробностей случившегося.

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