Около 130 человек эвакуировали из перинатального центра в Кемерове из-за пожара

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В Кемерове из перинатального центра эвакуировали около 130 человек из-за пожара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб в субботу, 29 мая.

По его словам, возгорание произошло на первом этаже пятиэтажного здания перинатального центра по Октябрьскому проспекту. Из числа эвакуированных 60 составляют новорожденные.

— В соседний корпус эвакуированы 130 человек, из них 60 новорожденных детей и 10 человек медперсонала, — говорится в сообщении.

Пожар распространился на 0,5 квадратных метра, огонь удалось потушить, добавил источник агентства.

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