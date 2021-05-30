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Движение по Нагатинской набережной перекрыли после падения автомобиля в воду
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Движение по Нагатинской набережной перекрыли после падения автомобиля в воду

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Нагатинская набережная, 32к1 Карта всех событий

Движение по Нагатинской набережной перекрыли после падения автомобиля в воду в воскресенье, 30 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

— Движение в направлении Варшавского шоссе полностью перекрыто, — сообщили в ведомстве.

Напомним, автомобиль упал в воду в районе первого корпуса дома 32 на Нагатинской набережной. Водителя и пассажира удалось достать из воды, их осматривают врачи.

Ранее сообщалось, что движение на МКАД затруднено из-за столкновения трех автомобилей.

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