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Бойца ММА Дибирова задержали за нападение на прохожего в Москве
Фото: МВД

Бойца ММА Дибирова задержали за нападение на прохожего в Москве

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Первомайская улица, 42Карта всех событий

В столице задержали бойца Mixed Martial Arts (ММА) Гаруна Дибирова за нападение на молодого человека, который ехал на самокате по городу. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве в субботу, 29 мая.

Установлено, что спортсмен нанес несколько ударов рукой мужчине, после чего пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. У него диагностировали перелом свода черепа.

В пресс-службе добавили, что возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Хулиганство».

В пресс-службе ГУ МВД по столице добавили, что инцидент произошел 28 мая по адресу Первомайская улица, дом № 42, корпус 2.

По данным СМИ, спортсмен напал на 25-летнего мужчину за отказ уступить ему дорогу.

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