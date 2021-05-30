Автомобиль упал в воду с Нагатинской набережной в Москве

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Нагатинская набережная, 32к1 Карта всех событий

Автомобиль упал в воду с набережной на юге столицы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах в воскресенье, 30 мая.

Инцидент произошел в районе первого корпуса дома 32 на Нагатинской набережной.

Водителя и пассажира удалось достать из воды. В настоящее время их осматривают врачи.

Ранее сообщалось, что движение на МКАД затруднено из-за столкновения трех автомобилей.

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