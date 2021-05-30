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Россия, Москва, улица Бехтерева, 41к2 Карта всех событий

Мужчину ударили ножом в живот на юге Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в воскресенье, 30 мая.

Инцидент произошел на улице Бехтерева, дом 41, корпус 2. Пострадавший получил ранение в результате внезапного конфликта с другим мужчиной на остановке общественного транспорта. Его доставили в больницу, а злоумышленника позже задержали.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее сообщалось, что дело возбудили в отношении таксиста, зарезавшего пассажира в Москве.

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