«Ты шмальнул его!»: что грозит полицейскому, выпустившему пулю в голову нарушителя

Фото: Telegram-канал RT на русском

В Новосибирской области старший инспектор ДПС случайно выстрелил в голову 19-летнего нарушителя во время задержания. В отношении полицейского возбуждено дело. О том, что известно об инциденте и какое наказание грозит правоохранителю, — в материале «Вечерней Москвы».

Конфликт произошел на трассе вблизи поселка Мошково Новосибирской области. Сотрудники Госавтоинспекции пытались остановить затонированный автомобиль марки «Тойота», но водитель промчался мимо, никак не отреагировав на требования дорожных полицейских. Тогда за нарушителем началась погоня. Через некоторое время иномарка притормозила, из нее выскочили трое мужчин и бросились врассыпную. Полицейским удалось задержать одного из них.

Когда сотрудники ДПС усаживали мужчину в служебную машину для составления протокола, двое его товарищей попытались отбить задержанного. Один из «защитников» — владелец «Тойоты» — 19-летний Векил, который и был за рулем иномарки, начал бороться с правоохранителем. Последний, держа табельный пистолет, хотел скрутить молодого человека, и в этот момент произошел непроизвольный выстрел — пуля попала парню прямо в голову. Все происходящее на камеру снял один из участников инцидента.

Видео: Telegram-канал RT на русском

— Ты шмальнул его! — закричал автор ролика после случившегося.

На кадрах видно, что полицейский сам оказался в шоковом состоянии.

В настоящее время пострадавший доставлен в одну из местных больниц в крайне тяжелом состоянии, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За его жизнь борются врачи.

Следственные органы проводят проверку. В отношении 38-летнего старшего инспектора ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Превышение должностных полномочий».

«Мог угрожать расправой»

По словам адвоката по уголовным делам Михаила Шепелева, стрелявшему сотруднику ДПС может грозить от 3 до 10 лет тюрьмы. Если же мужчина, которого он ранил, умрет, то следствие переквалифицирует статью на более тяжелую.

— На ролике видно, как полицейский прижимает молодого человека к капоту служебной машины и вроде как собирается надеть наручники, чтобы усмирить его. Но в таком случае он должен был убрать оружие, а не держать его в руке, чтобы как раз избежать выстрела при случайных механических действиях, — отметил Шепелев.

Он выразил уверенность, что правоохранитель действовал сверх меры, необходимой для задержания.

— В данном конкретном случае не было никаких законных оснований применять оружие. В этот момент пострадавший уже не оказывал никакого сопротивления и полицейский был обязан спрятать пистолет, — сказал Шепелев.

По его словам, действия полицейского следствие будет квалифицировать как превышение полномочий с применением оружия или специальных средств.

— Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, — уточнил адвокат.

Если же пострадавший не выживет, то статью могут переквалифицировать на «Убийство по неосторожности», заметил собеседник «ВМ».

— Утверждать, как именно повернется дело, сложно, пока не будут проведены экспертизы и изучены полностью обстоятельства случившегося. Мы, возможно, не знаем какие-то детали. Вариант, при котором пострадавший мог вступить с сотрудником ДПС в словесную перепалку или совершить действие, допускающее использование оружия, исключать нельзя. Задержанный мог угрожать расправой или применить оружие в отношении сотрудника полиции, и это не попало в кадр, — заметил Шепелев.

Эксперт добавил, что следствие будет учитывать не только видеоматериал, но и показания сторон, свидетелей, съемки наружных камер видеонаблюдения и иные детали. Впоследствии это в корне может изменить ход дела.

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