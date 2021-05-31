Устроивший стрельбу в Екатеринбурге мужчина признал вину

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мужчина, который устроил стрельбу в Екатеринбурге, признал свою вину. Об этом сообщают корреспонденты из зала суда в понедельник, 31 мая.

В зале суда журналисты спросили у подозреваемого, признает ли он свою вину в содеянном преступлении? На что мужчина ответил лаконичное «Да», передает ТАСС.

Ранее Следственный комитет России опубликовал видео допроса 48-летнего жителя Екатеринбурга, который устроил стрельбу в городе. На кадрах видно, как следователь задает задержанному вопросы о произошедшей стрельбе. На все вопросы подозреваемый ответил односложно: «Не помню».

Напомним, в воскресенье, 30 мая, 48-летний житель Екатеринбурга открыл стрельбу из окна своей квартиры в доме по улице Бородина. В результате пострадали сотрудник Росгвардии и девятилетняя девочка. Позже ему предъявили обвинение в покушении на убийство двух лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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