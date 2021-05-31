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Двое мужчин с пистолетом ограбили кафе в Южном Бутове
Фото: sudak.rk.gov.ru

Двое мужчин с пистолетом ограбили кафе в Южном Бутове

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, улица Адмирала Лазарева, 38 Карта всех событий

В Южном Бутове неизвестные ограбили кафе, угрожая официантке пистолетом. Об этом в понедельник, 31 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел вечером 30 мая в заведении, расположенном на улице Адмирала Лазарева в доме 38. Двое мужчин ворвались в помещение и стали угрожать сотруднице пистолетом. Женщина не стала препятствовать налетчикам. Злоумышленники похитили товар и скрылись.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

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