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Семью из четырех человек обнаружили мертвой в собственной квартире в Щелкове
Фото: pixabay / Gerd Altmann

Семью из четырех человек обнаружили мертвой в собственной квартире в Щелкове

Илья Ашуров

Происшествия

В подмосковном Щелкове обнаружены тела четырех человек. Все погибшие — члены одной семьи. Об этом в понедельник, 31 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, 30 мая в квартире жилого дома были найдены четверо погибших: 42-летний мужчина, 40-летняя женщина, а также двое детей одиннадцати и семнадцати лет. На теле женщины и детей есть следы ножевых ранений. На теле мужчины видимых следов насилия нет, но рядом с ним лежала пустая бутылка из-под уксусной кислоты.

Следователи отметили, что входная дверь квартиры была заперта изнутри. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

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семьяЩелковоубийство
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