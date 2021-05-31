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Мужчине чуть не пронзили ножом сердце у торгового центра на юге Москвы
Фото: Pexels

Мужчине чуть не пронзили ножом сердце у торгового центра на юге Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Булатниковский проезд, 14к7 Карта всех событий

На юге столицы мужчина получил серьезное ножевое ранение. Об этом в понедельник, 31 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел у здания торгового центра, расположенного на Булатниковском проезде, дом 14, корпус 7. Вероятно, у потерпевшего произошел конфликт с неизвестным. Последний в свою очередь нанес ему удар ножом в левую часть грудины. После содеянного злоумышленник скрылся. Пострадавший был госпитализирован в отделение реанимации, у него диагностировали повреждения внутренних органов.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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