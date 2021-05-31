Испачкавшегося красной краской москвича приняли за жертву разбоя

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Россия, Москва, Комсомольская площадь Карта всех событий

Курьезный случай произошел в центре столицы. Прохожие приняли за кровь красную краску на одежде и теле мужчины и вызвали полицию. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в понедельник, 31 мая.

Так, днем в воскресенье в службу 112 поступило сообщение о том, что на Комсомольской площади произошло разбойное нападение. Приехавшие на место правоохранители выяснили, что никаких противоправных действий на самом деле не совершалось. Неравнодушные граждане приняли одного из прохожих за жертву нападения, так как заметили на его лице и одежде кровь. На самом деле красные пятна оказались краской, которую 33-летний москвич «случайно пролил на себя, находясь подшофе».

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что мужчину ранили ножом на остановке на юге Москвы.

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