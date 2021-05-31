Появилось видео допроса мужчины, который устроил стрельбу в Екатеринбурге

Фото: СК РФ

Следственный комитет России опубликовал видео допроса 48-летнего жителя Екатеринбурга, который устроил стрельбу в городе. Ранее ему предъявили обвинение в покушении на убийство двух лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

На них видно как следователь задает задержанному вопросы.

— Понимаете, по какому вопросу задержаны?В связи с чем? Как оружие в руки брали, помните? Как стреляли? Куда стреляли? — спрашивает сотрудник правоохранительных органов.

На все вопросы подозреваемый ответил односложно: «не помню».

Видео: Следственный комитет РФ

Напомним, в воскресенье, 30 мая, 48-летний житель Екатеринбурга открыл стрельбу из окна своей квартиры в доме по улице Бородина. В результате пострадали сотрудник правоохранительных органов и девятилетняя девочка. По данному факту возбуждено сразу два уголовных дела.

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