Стрелявшему по прохожим жителю Екатеринбурга предъявили обвинение

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Жителю Екатеринбурга предъявили обвинение в покушении на убийство двух лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Отмечается, что председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль центрального аппарата ведомства.

Напомним, в воскресенье, 30 мая, 48-летний житель Екатеринбурга открыл стрельбу из окна своей квартиры в доме по улице Бородина. В результате пострадали сотрудник правоохранительных органов и девятилетняя девочка. По данному факту возбуждено сразу два уголовных дела.

Ранее стало известно о состоянии девочки, пострадавшей при стрельбе.

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