Стало известно о состоянии девочки, пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге

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Девочка девяти лет, пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В ведомстве отметили, что к настоящему моменту ребенка уже успели прооперировать ведущие хирурги Областной детской клинической больницы, передает РИА Новости.

Напомним, в воскресенье, 30 мая, 48-летний житель Екатеринбурга открыл стрельбу из окна своей квартиры в доме по улице Бородина. В результате пострадали сотрудник правоохранительных органов и девятилетняя девочка. По данному факту возбуждено сразу два уголовных дела.

Ранее сообщалось, что стрелка направят на психиатрическую экспертизу.

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