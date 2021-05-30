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После стрельбы по прохожим в Екатеринбурге завели два уголовных дела
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

После стрельбы по прохожим в Екатеринбурге завели два уголовных дела

Юлия Павлушова

Происшествия

После стрельбы по прохожим в Екатеринбурге возбуждено сразу несколько уголовных дел — о посягательстве на жизнь правоохранителя и о покушении на убийство малолетнего. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщает Следственный комитет РФ.

Расследование продолжается. По данным следствия, открыл стрельбу из квартиры одного из домов по улице Бородина 48-летний местный житель.

Нападавший стрелял по людям из охотничьего карабина. Пострадали сотрудник Росгвардии и девятилетняя девочка.

Ранее стрелявшего мужчину задержали. На место выезжало боевое отделение СОБР.

Читайте также: Пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге девочка находится в тяжелом состоянии

уголовное делострельбаЕкатеринбург
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