После стрельбы по прохожим в Екатеринбурге завели два уголовных дела
После стрельбы по прохожим в Екатеринбурге возбуждено сразу несколько уголовных дел — о посягательстве на жизнь правоохранителя и о покушении на убийство малолетнего. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщает Следственный комитет РФ.
Расследование продолжается. По данным следствия, открыл стрельбу из квартиры одного из домов по улице Бородина 48-летний местный житель.
Нападавший стрелял по людям из охотничьего карабина. Пострадали сотрудник Росгвардии и девятилетняя девочка.
Ранее стрелявшего мужчину задержали. На место выезжало боевое отделение СОБР.
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