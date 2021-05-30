Пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге девочка находится в тяжелом состоянии

Фото: Пресс-служба Госдумы

Девочка, которая пострадала при стрельбе по прохожим в Екатеринбурге, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области.

Пострадавшая госпитализирована. Также в больницу попал мужчина, который получил ранение во время происшествия. По оценкам медиков, он находится в состоянии средней степени тяжести, сообщает РИА Новости.

Ранее неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим в Чкаловском районе города, на улице Бородина. Предположительно, он стрелял из карабина «Сайга» с балкона своей квартиры на четвертом этаже. Его личность устанавливают правоохранительные органы.

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