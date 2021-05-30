Личность стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге устанавливают

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Личность мужчины, который устроил стрельбу из окна дома в Екатеринбурге, устанавливают правоохранительные органы. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что место происшествия оцеплено. Также предстоит установить точный тип оружия, из которого стрелял нападавший.

Напомним, стрельба произошла в Чкаловском районе города, на улице Бородина. Предположительно, ее открыл по прохожим житель дома.

Ранее сотрудник Росгвардии и девочка пострадали во время стрельбы в Екатеринбурге.

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