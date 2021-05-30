Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Личность стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге устанавливают
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Личность стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге устанавливают

Юлия Павлушова

Происшествия

Личность мужчины, который устроил стрельбу из окна дома в Екатеринбурге, устанавливают правоохранительные органы. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что место происшествия оцеплено. Также предстоит установить точный тип оружия, из которого стрелял нападавший.

Напомним, стрельба произошла в Чкаловском районе города, на улице Бородина. Предположительно, ее открыл по прохожим житель дома.

Ранее сотрудник Росгвардии и девочка пострадали во время стрельбы в Екатеринбурге.

Читайте также: Скончался мужчина, которого ранил полицейский под Новосибирском

Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте