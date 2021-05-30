Стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге направят на психиатрическую экспертизу

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Мужчину, который устроил стрельбу по прохожим в Екатеринбурге, отправят на психиатрическую экспертизу. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщил представитель СУ СК по Свердловской области.

Он отметил, что по делам такой категории назначают психолого-психиатрическую экспертизу. Ее проводят как часть расследования, пишет РИА Новости.

Ранее 48-летний житель Екатеринбурга открыл стрельбу из окна своей квартиры в доме по улице Бородина. В результате пострадали сотрудник правоохранительных органов и девятилетняя девочка. По данному факту возбуждено сразу два уголовных дела.

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