Стрелявший по прохожим в Екатеринбурге был пьян и вел огонь по правоохранителям

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Мужчина, стрелявший из окон дома по прохожим в Екатеринбурге, вел огонь по правоохранителям при задержании. Об этом в воскресенье, 30 мая, рассказал представитель СУСК по Свердловской области.

Он добавил, что число выстрелов, которые совершил нападавший, будет установлено во время расследования.

Известно, что в момент нападения мужчина был пьян, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что екатеринбуржец открыл стрельбу из окна своей квартиры в доме по улице Бородина. В результате пострадали сотрудник правоохранительных органов и девятилетняя девочка. По данному факту возбуждено два уголовных дела.

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