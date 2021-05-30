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Офицеры Росгвардии не пострадали при задержании стрелявшего в Екатеринбурге
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Офицеры Росгвардии не пострадали при задержании стрелявшего в Екатеринбурге

Юлия Павлушова

Происшествия

Во время задержания стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге никто из офицеров Росгвардии не пострадал. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщили в пресс-службе Уральского округа.

Сотрудники ведомства задержали пострадавшего во время спецоперации, пишет РИА Новости. Уточняется, что ее провели совместно с полицией.

Ранее 48-летний житель Екатеринбурга открыл стрельбу из окна своей квартиры в доме по улице Бородина. В результате пострадали сотрудник правоохранительных органов и девятилетняя девочка. По данному факту возбуждено сразу два уголовных дела.

Читайте также: Пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге девочка находится в тяжелом состоянии

стрельбаЕкатеринбургРосгвардия
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