Офицеры Росгвардии не пострадали при задержании стрелявшего в Екатеринбурге

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Во время задержания стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге никто из офицеров Росгвардии не пострадал. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщили в пресс-службе Уральского округа.

Сотрудники ведомства задержали пострадавшего во время спецоперации, пишет РИА Новости. Уточняется, что ее провели совместно с полицией.

Ранее 48-летний житель Екатеринбурга открыл стрельбу из окна своей квартиры в доме по улице Бородина. В результате пострадали сотрудник правоохранительных органов и девятилетняя девочка. По данному факту возбуждено сразу два уголовных дела.

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