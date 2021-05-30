СК опубликовал видео задержания устроившего стрельбу в Екатеринбурге мужчины

Фото: СК РФ

Следственный комитет России опубликовал видео задержания екатеринбуржца, который открыл стрельбу по прохожим из окна своей квартиры. Видео размещено в воскресенье, 30 мая, на официальном канале ведомства.

На кадрах видно, как задержанный мужчина лежит на животе в наручниках. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

В квартире после штурма выбиты стекла на окнах, на полу лежит матрас.

Ранее 48-летний житель Екатеринбурга открыл стрельбу из окна своей квартиры в доме по улице Бородина. В результате пострадали сотрудник правоохранительных органов и девятилетняя девочка. По данному факту возбуждено сразу два уголовных дела.

Читайте также: Стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге направят на психиатрическую экспертизу