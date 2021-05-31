Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела по факту убийства в Щелкове
Фото: Вечерняя Москва

Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела по факту убийства в Щелкове

Илья Ашуров

Происшествия

Прокуратура Московской области контролирует ход расследования уголовного дела по факту убийства в Щелкове. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

— По данным следствия, 30 мая 2021 года в квартире жилого дома в микрорайоне Богородский городского округа Щелково обнаружены тела четырех человек. У женщины и двоих несовершеннолетних 2003 и 2009 годов рождения обнаружены множественные колото-резаные раны, — уточнили в пресс-службе.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что 30 мая в подмосковном Щелкове были обнаружены тела четырех человек. Все погибшие — члены одной семьи: 42-летний мужчина, 40-летняя женщина, а также двое детей одиннадцати и семнадцати лет. На теле женщины и детей есть следы ножевых ранений. На теле мужчины видимых следов насилия нет, но рядом с ним лежала пустая бутылка из-под уксусной кислоты.

Следователи отметили, что входная дверь квартиры была заперта изнутри. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

Читайте также: Мужчину чуть не убили в столичном торговом центре на юге Москвы

убийствоЩелковоПрокуратура
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте