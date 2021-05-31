Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела по факту убийства в Щелкове

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Прокуратура Московской области контролирует ход расследования уголовного дела по факту убийства в Щелкове. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

— По данным следствия, 30 мая 2021 года в квартире жилого дома в микрорайоне Богородский городского округа Щелково обнаружены тела четырех человек. У женщины и двоих несовершеннолетних 2003 и 2009 годов рождения обнаружены множественные колото-резаные раны, — уточнили в пресс-службе.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что 30 мая в подмосковном Щелкове были обнаружены тела четырех человек. Все погибшие — члены одной семьи: 42-летний мужчина, 40-летняя женщина, а также двое детей одиннадцати и семнадцати лет. На теле женщины и детей есть следы ножевых ранений. На теле мужчины видимых следов насилия нет, но рядом с ним лежала пустая бутылка из-под уксусной кислоты.

Следователи отметили, что входная дверь квартиры была заперта изнутри. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

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