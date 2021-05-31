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Суд арестовал таксиста, обвиняемого в убийстве пассажира на юго-востоке Москвы
Фото: moscow-live

Суд арестовал таксиста, обвиняемого в убийстве пассажира на юго-востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия

Суд арестовал таксиста, который обвиняется в убийстве пассажира на юго-востоке Москвы. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

— Сегодня суд с учетом позиции Кузьминской межрайонной прокуратуры избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу, — написала пресс-служба.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о том, что между таксистом и пассажиром произошел конфликт, переросший в драку. В какой-то момент водитель нанес ножевое ранение пассажиру, после которого тот скончался.

Позже таксиста задержали. Им оказался 61-летний мужчина. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

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