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Строгие родители: подруга погибшей в Щелкове девочки рассказала о ее семье
Фото: Pixabay

Строгие родители: подруга погибшей в Щелкове девочки рассказала о ее семье

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Московская область, Щёлково Карта всех событий

Погибшая в подмосковном Щелкове семья планировала переезд в середине лета. Об этом в понедельник, 31 мая, «Вечерней Москве» рассказала подруга одной из убитых девочек.

Куда именно планировала переехать семья, собеседница «ВМ» не знает. Однако она добавила, что у погибших сестер были очень строгие родители.

— Мы с ней (с одной из сестер — прим. «ВМ») хорошо дружили. Иногда она говорила, что ее родители могут быть очень строгими, — сообщила подруга умершей девочки.

Также она добавила, что погибшая школьница не любила говорить о себе и всегда переводила разговор на другую тему.

Подробнее о произошедшей в Щелкове трагедии читайте в материале на сайте «ВМ».

Видео: Следственный комитет РФ

Напомним, 30 мая в подмосковном Щелкове были обнаружены тела четырех человек. Все погибшие — члены одной семьи: 42-летний мужчина, 40-летняя женщина, а также двое детей одиннадцати и семнадцати лет. На теле женщины и детей были следы от ножа. На теле мужчины видимых следов насилия не выявили, но рядом с ним лежала пустая бутылка из-под уксусной кислоты.

Следователи отметили, что входная дверь квартиры была заперта изнутри. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

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