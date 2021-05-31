Мужчина ранил ножом консьержа и напал на полицейского на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, улица Верхние Поля Карта всех событий

Следователи задержали в Москве мужчину, который ранил ножом консьержа, а после напал на прохожего и полицейского на юго-востоке столицы. Об этом в понедельник, 31 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

В нападении подозревается молодой человек 2001 года рождения. По словам представителя ведомства, инцидент произошел вечером 26 мая в доме, расположенном на улице Верхние Поля. Подозреваемый избил консьержку и нанес ей несколько ножевых ранений, угрожая женщине убийством. Затем злоумышленник вышел на улицу и принялся душить прохожего.

—В дальнейшем подозреваемый ударил в лицо сотрудника полиции, прибывшего по вызову очевидцев и пресекающего противоправные действия фигуранта, — заключила Иванова.

Вскоре задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

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