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Водитель такси ограбил девушку в центре столицы
Фото: moscow-live

Водитель такси ограбил девушку в центре столицы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Староконюшенный переулок, 15 Карта всех событий

В центре столицы водитель такси похитил у девушки сумку, принуждая ее к оплате проезда. Об этом в понедельник, 31 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел рядом с домом 15 в Староконюшенном переулке. После завершения поездки между пассажиркой и таксистом произошел конфликт — водитель вышел из себя и выхватил сумку у девушки. Она покинула салон автомобиля, опасаясь за свою безопасность. После этого таксист скрылся, прихватив с собой вещи девушки.

По словам потерпевшей, в сумке находился смартфон стоимостью 70 тысяч рублей, а также дорогая косметика. По данному факту проводится проверка.

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