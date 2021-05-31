Пассажир такси избил и ограбил прохожего в центральном округе Москвы

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Россия, Москва, Мукомольный проезд, вл8 Карта всех событий

Пассажир такси напал на прохожего в Пресненском районе столицы. Об этом в понедельник, 31 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратился молодой человек 1998 года рождения. Он заявил, что на него было совершено нападение: неизвестный выскочил из такси, ударил его, забрал телефон и 8 тысяч рублей, после чего скрылся. Вскоре полиция задержала трех подозреваемых в данном правонарушении.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

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